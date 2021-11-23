Київське "Динамо" не змогло взяти реванш у "Баварії" за прикру поразку в Мюнхені.

У вівторок, 23 листопада, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" протистояло мюнхенській "Баварії". Гра проходила на стадіоні НСК "Олімпійський" і завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 2:1.

Півзахисник "біло-синіх" Денис Гармаш, який забив поки єдиний м'яч киян у нинішньому сезоні ЛЧ, поділився емоціями від результату поєдинку.

Читайте такожПриклад для головної команди: Динамо розібралося з Баварією в Юнацькій лізі УЄФА"Хоч щось радує, забили гол. "Баварія" - є "Баварія". В кінці пішли в ва-банк, не забили, так вийшло. Коли ми грали на виїзді, контратаки не виходили. Зараз краще було в цьому плані. Тут і поле, і вболівальники зіграли нам на руку. "Баварія" вже вийшла в плей-офф. Напевно, з цієї причини вони трохи розслабилися.

Чому знову забив? Навіть не знаю. Слава Богу так вийшло. Форвард чи я? Не відчуваю себе нападником. Як тренер випускає... Тренер так бачить. Моє щастя-грати на полі", - заявив Гармаш в ефірі Megogo.

"Динамо" - "Баварія": підсумки матчу

Положення команд у групі Е після чотирьох турів: "Баварія" - 15 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" всьоме програло "Баварії" в 12 матчах один проти одного при чотирьох перемогах.

У заключному 6-му турі ЛЧ "Динамо" 8 грудня гратиме в гостях проти "Бенфіки".

Автор: Володимир Медяник