"Атлетіко" впевнено розібрався з "Сельтою" в 5-му турі першості Іспанії.

У суботу, 10 вересня, на стадіоні "Ванда Метрополітано" в Мадриді проходив матч 5-го туру іспанської Ла Ліги. "Атлетіко" зустрічався з "Сельтою" і здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі на 9-й хвилині відкрив Анхель Корреа з передачі де Пауля. На 50-й хвилині Родріго де Пауль відзначився вже сам, подвоївши перевагу своєї команди. Через 16 хвилин гол Янніка Феррейри Карраско довів рахунок до розгромного.

На 71-й хвилині матчу "Сельті" вдалося забити гол престижу: Аспас зробив проникаючий пас в штрафну, а Вейга з ходу прицільно пробив під ближню штангу.

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Однак, в кінцівці зустрічі "Атлетіко" знову відновив перевагу в три м'ячі: Коке почав атаку господарів хорошим пасом на Матеуса - і той прокинув м'яч повз захисника, забіг у штрафну і через рикошет від ноги Нуньєса відправив м'яч у ворота.

"Атлетіко" - "Сельта" - 4:1

Голи: Корреа, 9, де Пауль, 50, Карраско, 65, Нуньєс, 82 ( автогол) - Вейга, 71

Огляд матчу:

"Атлетіко" набрав 10 очок і піднявся на четверту сходинку турнірної таблиці. "Сельта" з сімома очками залишається на 11-й сходинці. Лідирує в турнірній таблиці "Барселона", у якої 13 набраних очок після 5 матчів. У "Реала", який йде другим, 12 балів, проте на одну гру зіграно менше.

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