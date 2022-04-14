Команда українця Олександра Зінченка пробилася до півфіналу Ліги чемпіонів.

13 квітня відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому мадридський "Атлетіко" протистояв "Манчестер Сіті". Гра проходила на стадіоні "Ванда Метрополітано" і завершилася внічию 0:0.

Незважаючи на те, що гра завершилася без забитих голів, цей матч не можна назвати нудним. Було дуже багато безкомпромісної боротьби, багато гольових моментів. Цей матч тримав глядачів у напрузі протягом усіх 90 з гаком хвилин, інтрига зберігалася до останньої секунди.

"Атлетіко" - "Манчестер Сіті" - 0:0

"Атлетіко": Облак, Лоді (Корреа, 70), Савіч, Феліпе, Мандава, Кондогбія, Коке (де Пауль, 69), Лемар (Суарес, 82), Льоренте, Жоау Фелікс (Кунья, 82), Грізманн (Феррейра-Карраско, 69)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер (Аке, 74), Стоунс, Ляпорт, Жоау Канселу, Гюндоган, Ернандес, Де Брюйне (Стерлінг, 65), Бернарду Сілва (Фернандінью, 79), Марез, Фоден

Попередження: Феліпе, 24, Льоренте, 80, Савіч, 90+1 – Ернандес, 85, Аке, 90+1, Марез, 90+4, Фоден, 90+6, Жоау Канселу, 90+7.

Вилучення: Феліпе, 90+1 (друга ж. к)

Огляд матчу:

У підсумку переможцем з двоматчевого протистояння вийшла команда українця Олександра Зінченка. Завдяки перемозі в першій грі з рахунком 1:0 саме "Манчестер Сіті" вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.

Додамо, що наприкінці матчу команди влаштували бійку на полі. Феліпе Монтейро у метушні на фланзі вдарив Філа Фодена, хоча той лежав на газоні. Футболісти відразу влаштували зіткнення, причому одним з першим заступатися за Філа пішов українець Олександр Зінченко, який перебував на лаві запасних. Арбітру Даніелю Зіберту довелося роздати порцію жовтих карток - для Феліпе вона стала другою.

Вже після фінального свистка команди влаштували ще одну масову штовханину, але вже в підтрибунному приміщенні.

Найбільш активними були Стефан Савіч і Джек Гріліш. Співробітники УЄФА, побачивши те, що відбувається, були змушені попросити поліцію втрутитися, щоб штовханина не переросла в побоїще.

Захисник "Манчестер Сіті" Емерік Лапорт висловився про сутичку з футболістами "Атлетіко" в підтрибунному приміщенні.

"Це правда, що завжди неприємно бачити гру, яка закінчується сутичкою. Зрештою, ви створюєте багато шуму через дуже маленьку річ. Ця гра завдала супернику більше шкоди, ніж нам", - наводить слова Лапорта Marca.

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