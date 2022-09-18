Голи Саліба, Жезуса і Вієйри принесли "канонірам" чергові три очки в АПЛ.

У неділю, 18 вересня, в матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд" приймав лондонський "Арсенал". Зустріч пройшла на стадіоні "Брентфорд Ком'юніті" і завершилася перемогою "канонірів" з рахунком 3:0.

За лондонців відзначилися Саліба, Жезус і Вієйра. Вже до 49-й хвилині "каноніри" вирішили всі питання стосовно переможця в даній зустрічі.

Зазначимо, український захисник Олександр Зінченко пропускав цей матч через травму.

"Брентфорд" - "Арсенал" - 0:3

Голи: Саліба, 17, Жезус, 28, Вієйра, 49

"Брентфорд": Рая, Гікі, Айєр, Мі, Генрі, Янссон, Янельт (Оньєка, 63), Йєнсен (Баптіст, 69), Мбемо (Вісса, 76), Дасілва (Дамсгорд, 63), Тоні

Арсенал: Рамсдейл, Тірні, Габріел, Саліба, Уайт (Томіасу, 86), Джака, Партей (Локонга, 78), Вієйра (Нванері, 90+2), Мартінеллі (Нкетіа, 78), Сака (Маркіньош, 90), Жезус

Попередження: Джака, Жезус

Огляд матчу:

Лондонський "Арсенал" набрав 18 очок і піднявся на перше місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги сезону-2022/2023. "Брентфорд" з 9 балами йде на дев'ятому місці. У трійку лідерів змагань входять також "Манчестер Сіті" (17) і "Тоттенхем Хотспур" (17).

Нагадаємо, чинним чемпіоном Англії є "Манчестер Сіті".

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