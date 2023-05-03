Перемогу "Арсеналу" принесли голи Мартіна Едегора і Габріела Жезуса.

У вівторок, 2 травня, відбувся центральний матч 34-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися лондонські гранди - "Арсенал" і "Челсі".

Гра пройшла на стадіоні "Емірейтс" і завершилася з рахунком 3:1.

Всі свої три голи футболісти "Арсеналу" забили в першій половині зустрічі. Два голи у складі "канонірів" забив норвезький півзахисник Мартін Едегор. Ще один гол забив бразильський форвард Габріел Жезус.

У другому таймі "Челсі" вдалося один м'яч відіграти - гол забив Ноні Мадуеке.

"Арсенал" - "Челсі" - 3:1

Голи: Едегор, 18, 31, Жезус , 34 - Мадуеке, 65

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Ківіор, Габріел (Холдинг, 85), Зінченко (Тірні, 73), Едегор, Жоржиньо (Парті, 86), Джака, Сака (Нелсон, 73), Жезус, Троссард (Мартінеллі, 58)

"Челсі": Аррісабалага, Чілвелл, Сільва, Фофана (Халоба, 86), Аспілікуета, Ковачич, Фернандес (Галлахер, 71), Канте, Стерлінг (Мудрик, 71), Обамеянг (Гаверц 46), Мадуеке (Зіеш, 79)

Попередження: Ковачич 80, Галлахер 90+5

Огляд матчу:

Відзначимо, що в стартовому складі "Арсеналу" вийшов Олександр Зінченко. Український захисник відіграв 73 хвилини, після чого його замінив Кіран Тірні. Михайло Мудрик, у свою чергу, почав цю гру на лавці запасних і вийшов на заміну на 71-й хвилині.

Статистичний портал WhoScored оцінив гру Зінченка в 7,1 бала, Мудрик отримав оцінку - 6,4. Найкращим футболістом матчу визнаний капітан "Арсеналу" Мартін Едегор. Норвежець отримав оцінку - 8,8.

"Арсенал", набравши 78 очок, знову очолив турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи "Манчестер Сіті" на два очки, але у "канонірів" на два зіграних матчі більше. "Челсі" з 39 балами йде на 12-му місці.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Ньюкасла" (7 травня), а "Челсі" поміряється силами з "Борнмутом" (6 травня).

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