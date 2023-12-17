Олександр Зінченко отримав одну з найкращих оцінок серед гравців "Арсенала".

У неділю, 17 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав "Брайтон".

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася перемогою "канонірів".

Рахунок у грі був відкритий на початку другого тайму - на 53-й хвилині відзначився бразильський нападник Габріел Жезус. На 87-й хвилині "каноніри" подвоїли перевагу в рахунку - Кай Хаверц забив з передачі Едді Некіта.

"Арсенал" - "Брайтон" - 2:0

Голи: Жезус 53, Хаверц 87

"Арсенал": Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Ківіор 90+3), Едегор, Райс, Хаверц (Сміт-Роу 89), Сака (Нелсон 89), Жезус (Нкетіа 81), Мартінеллі (Троссард 82)

"Брайтон": Вербругген, Велтман (Гіншелвуд 27), ван Геке, Данк, Мілнер (Ігор 60), Гросс, Гілмор, Адінгра (Вельбек 79), Лаллана (Буонанотте 60), Мітома, Фергюсон (Педро 60)

Попередження: Вайт 38, Артета 43 (поза полем) - Мітома 43, Гросс 89

Огляд матчу:

Український захисник "Ареснала" Олександр Зінченко вийшов на цю гру в основному складі і відіграв майже весь матч. На 90+3-й хвилині його замінив Якуб Ківіор. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,4 бала. Ця одна з найкращих оцінок у команді.

"Арсенал" набрав 39 очок і піднявся на перше місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Брайтон" з 26 балами йде на 9-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" зіграє проти "Ліверпуля", а "Брайтон" зустрінеться з "Крістал Пелас".

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