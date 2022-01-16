"Вест Хем" у паралельному матчі зазнав поразки проти "Лідса".

У неділю, 16 січня, в рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" здобув розгромну перемогу над "Брентфордом" з рахунком 3:0.

"Червоні" без проблем роз'єднувалися з суперником. Голами у складі господарів поля забивали Фабіньо, Окслейд-Чемберлейн і Мінаміно.

"Ліверпуль" - "Брентфорд" - 3:0

Голи: Фабіньо, 44, Окслейд-Чемберлейн, 69, Мінаміно, 77

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабіньо, Джонс, Окслейд-Чемберлейн (Мінаміно, 74), Фірміно (Мілнер, 78), Діогу Жота (Гордон, 82).

"Брентфорд": Альваро Фернандес, Роерслев, Янссон, Айер, Піннок, Генрі (Канос, 49), Нергор, Янельт, Баптист (Вісса, 68), Тоуні, Мбемо (Йенсен, 75).

Попередження: Айер.

Огляд матчу:

Читайте такожМанчестер Сіті переміг Челсі в центральному матчі 22-го туру АПЛ (відео)"Вест Хем" в паралельному матчі зустрічався на своєму полі з "Лідсом" і зазнав поразки з рахунком 2:3.

На 10-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Джек Харрісон. Лондонська команда змогла відігратися завдяки точному удару Джаррода Боуена, але вже незабаром той же Харрісон знову вивів гостей вперед.

На початку другої половини зустрічі Пабло Форнальсу вдалося зрівняти рахунок, проте на 60-й хвилині Харрісон оформив хет-трик і приніс перемогу "Лідсу".

Вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко почав матч на лавці запасних і вийшов на заміну на 69-й хвилині замість Форнальса. Українець заробив у поєдинку жовту картку, а на 82-й хвилині міг врятувати свою команду від поразки, але його гол був скасований через офсайд.

"Вест Хем" - "Лідс" - 2:3

Голи: Боуен, 34, Форнальс, 52 - Харрісон, 10, 37, 60

"Вест Хем": Фабіанскі, Цоуфал, Доусон, Диоп (Перкінс, 87), Крессуелл, Лансіні, Влашич (Масуаку, 61), Райс, Форнальс (Ярмоленко, 69), Антоніо, Боуен.

"Лідс": Мельє, Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо (Хьєльде, 23), Кох, Форшоу (Бэйт, 22; Родріго, 65), Кліх, Харрісон, Джеймс, Рафінья.

Попередження: Антоніо, Лансіні, Ярмоленко - Кох, Джеймс.

Огляд матчу:

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