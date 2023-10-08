"Ліверпуль" піднявся на третє місце в турнірній таблиці АПЛ.

У неділю, 8 жовтня, відбувся поєдинок восьмого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Брайтон" приймав "Ліверпуль".

Гра проходила на стадіоні "Амекс" і завершилася внічию з рахунком 2:2.

Рахунок у грі відкрили господарі поля-на хвилині після грубої помилки захисників і воротаря "Ліверпуля" відзначився Сімон Адінгра.

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У кінцівці першого тайму підопічним Юргена Клоппа вдалося забити два голи і повести в рахунку - обидва м'ячі в активі Мохамеда Салаха.

На 78-й хвилині зустрічі команда Роберто Де Дзербі зрівняла рахунок-гол з передачі Соллі Марча забив Льюїс Данк.

"Брайтон" - "Ліверпуль" - 2:2

Голи: Адінгра, 20, Данк, 78 - Салах, 40, 45+1 пен

"Брайтон": Вербругген, Велтман, Данк, Ігор (ван Геке 63), Гросс, Марч, Балеба, Адінгра, Жоау Педру (Фаті 89), Мітома, Фергюсон (Велбек 60)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд (Гомес 80), Матіп (Конате 73), ван Дейк, Робертсон, Собослай, МакАллістер, Елліотт (Гравенберх 46), Салах, Нуньєс, Діас

Попередження: Де Дзербі 71 (за межами поля), Балеба 90+4 - Собослай 67, Гомес 86

За вісім зіграних турів "Ліверпуль" набрав 17 очок і займає третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ. "Брайтон" з 16 балами йде на шостій позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії "Брайтон" зіграє проти "Манчестер Сіті", а "Ліверпуль" зустрінеться з "Евертоном". Обидва матчі відбудуться 21 жовтня.

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