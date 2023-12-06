Команди Іллі Забарного та Єгора Ярмолюка зіграли свої матчі в рамках 15-го туру АПЛ.

У рамках 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд" українця Єгора Ярмолюка протистояв "Брайтону", а "Борнмут" в гостях грав з "Крістал Пеласом".

"Брентфорд" відкрив рахунок на 27-й хвилині - камерунський нападник Бріан Мбемо реалізував пенальті. Проте вже через чотири хвилини "Брайтону" вдалося відігратися - Паскаль Гросс забив після передачі Каору Мітоми.

На початку другого тайму "чайки" забили другий гол - 18-річний півзахисник Джек Хіншелвуд забив після передачі Паскаля Гросса.

Відео дня

"Брайтон" - "Брентфорд" - 2:1

Голи: Гросс, 31, Хіншелвуд, 52 - Мбемо, 27 пен

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі на цей матч і був замінений у перерві. Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 6,8 бала.

Поєдинок "Крістал Пелас" проти "Борнмута" завершився перемогою гостей.

Футболісти "Борнмута" забили на 25-й хвилині - аргентинський захисник Маркос Сенесі забив після передачі Луїса Сіністерра. На 90+1-й хвилині валлійський нападник Кіффер Мур подвоїв перевагу гостей, забивши з передачі Філіпа Біллінга.

"Крістал Пелас" - "Борнмут" - 0:2

Голи: Сенесі, 25, Мур, 90+1

Захисник "Борнмута" Ілля Забарний вийшов в основному складі "вишень" і відіграв весь матч. Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця в 6,8 бала.

"Брентфорд" має в своєму активі 19 очок і займає 15-ту позицію в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Брайтон" з 25 балами йде на 7-му рядку. "Борнмут" набрав 16 очок і розташувався на 15-й позиції в таблиці АПЛ. "Крістал Пелас" з 16 очками займає 14-е місце.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Брентфорд" Єгора Ярмолюка зіграє проти "Шеффілда", а "Борнмут" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед".

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