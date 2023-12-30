"Астон Вілла" зрівнялася за набраними очками з лідируючим в таблиці "Ліверпулем".

У суботу, 30 грудня, в рамках 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Астон Вілла" приймала "Бернлі".

Гра проходила на стадіоні "Вілла Парк" і завершилася перемогою господарів поля.

Перший гол у цьому поєдинку був забитий на 28-й хвилині - нападник "Астон Вілли" Леон Бейлі забив з передачі Оллі Уоткінса. Через дві хвилини "Бернлі" рахунок зрівняв - Зекі Амдуні відзначився після передачі дару О'Ші. На 42-й хвилині господарі поля вийшли вперед вдруге - Мусса Діабі забив з передачі Оллі Уоткінса. На 72-й хвилині зустрічі гості знову відігралися завдяки голу Лайла Фостера. Перемогу господарі поля вирвали на останній хвилині основного часу завдяки голу Дугласа Луїса, який реалізував пенальті.

Відео дня

"Астон Вілла" - "Бернлі" - 3:2

Голи: Бейлі, 28, Діабі, 42, Луїс, 89 пен - Амдуні, 30, Фостер, 72

"Астон Вілла" набрала 42 очки і займає другу позицію в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Бернлі" з 11 балами йде на 19-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Астон Вілла" зустрінеться з "Евертоном", а "Бернлі" зіграє проти "Лутона".

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