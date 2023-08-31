Ансу Фаті на правах оренди виступатиме за англійський "Брайтон".

Нападник "Барселони" Ансу Фаті проведе наступний сезон у "Брайтоні".

За інформацією Фабріціо Романо, обидва клуби домовилися про оренду 20-річного іспанця до кінця сезону. Угодою не передбачена опція викупу для команди Роберто Де Дзербі, яка візьме на себе більшу частину зарплатні футболіста.

Медичний огляд відбудеться вже сьогодні, 31 серпня. В цьому сезоні Ансу зіграв лише 47 хвилин у 3 матчах чемпіонату Іспанії. Загалом на його рахунку 29 голів та 10 результативних передач у 112 матчах за першу команду каталонців.

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Ансу Фаті провів 9 матчів за національну збірну Іспанії і забив два голи. Transfermarkt оцінює Фаті у 35 мільйонів євро, хоча ще три роки тому вартість перспективного іспанця, згідно з оцінкою авторитетного порталу, складала 80 мільйонів євро.

"Брайтон" наразі посідає 6-е місце в чемпіонаті Англії, маючи 6 очок у 3 матчах.

Нагадаємо, що "Барселона" цього літа підписала півзахисника збірної Німеччини Ілкая Гюндогана.

"Брайтон" нещодавно відпустив у "Челсі" еквадорця Мойзеса Кайседо за 115 мільйонів євро.

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