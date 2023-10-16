У вівторок, 17 жовтня, відбудеться поєдинок восьмого туру кваліфікації Євро - 2024 з футболу, в якому збірна Англія прийме Італію.
Гра пройде на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.
Головним арбітром зустрічі призначений французький рефері Клеман Тюрпен.
Перший матч збірних Англії та Італії в рамках поточного відбіркового турніру завершився перемогою "трьох левів" з рахунком 2:1. У складі команди Гарета Саутгейта голи забивали Деклан Райс і Харрі Кейн. За італійців гол забив Матео Ретегі.
У турнірній таблиці групи C збірна Англії з 13 очками займає перше місце. "Скуадра Адзурра" з 10 балами йде другою.
Відзначимо, що в разі перемоги над Італією збірна Англії достроково гарантує собі вихід на Євро-2024 з футболу.
Англія - Італія: прогноз
Фаворитом протистояння є збірна Англії. Ставки на перемогу команди Гарета Саутгейта приймаються з коефіцієнтом 1,69. На тріумф "Скуадри Адзурри" поставити можна з коефіцієнтом 5,70. Нічия - 3,85.
Зробити ставку на гол "трьох левів" у протистоянні з Італією можна з коефіцієнтом 1,18. Гол "Скуадри Адзурри" - 1,79.
Найбільш імовірним результатом поєдинку Англія - Італія експерти вважають перемогу команду Гарета Саутгейта з рахунком 1:0. На цей результат коефіцієнт 5,20.
Англія - Італія: трансляція
В Україні матч восьмого туру відбору на Євро-2024 покаже відеосервіс MEGOGO. Також трансляція поєдинку буде доступна на платформі Volia TV.
Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, збірні Італії та Англії зустрічалися у фіналі Євро-2020 з футболу. Матч завершився перемогою "Скуадри Адзурри" в серії пенальті.