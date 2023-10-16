Перший матч команд завершився перемогою Англії з рахунком 2:1.

У вівторок, 17 жовтня, відбудеться поєдинок восьмого туру кваліфікації Євро - 2024 з футболу, в якому збірна Англія прийме Італію.

Гра пройде на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Головним арбітром зустрічі призначений французький рефері Клеман Тюрпен.

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Перший матч збірних Англії та Італії в рамках поточного відбіркового турніру завершився перемогою "трьох левів" з рахунком 2:1. У складі команди Гарета Саутгейта голи забивали Деклан Райс і Харрі Кейн. За італійців гол забив Матео Ретегі.

У турнірній таблиці групи C збірна Англії з 13 очками займає перше місце. "Скуадра Адзурра" з 10 балами йде другою.

Відзначимо, що в разі перемоги над Італією збірна Англії достроково гарантує собі вихід на Євро-2024 з футболу.

Англія - Італія: прогноз

Фаворитом протистояння є збірна Англії. Ставки на перемогу команди Гарета Саутгейта приймаються з коефіцієнтом 1,69. На тріумф "Скуадри Адзурри" поставити можна з коефіцієнтом 5,70. Нічия - 3,85.

Зробити ставку на гол "трьох левів" у протистоянні з Італією можна з коефіцієнтом 1,18. Гол "Скуадри Адзурри" - 1,79.

Найбільш імовірним результатом поєдинку Англія - Італія експерти вважають перемогу команду Гарета Саутгейта з рахунком 1:0. На цей результат коефіцієнт 5,20.

Англія - Італія: трансляція

В Україні матч восьмого туру відбору на Євро-2024 покаже відеосервіс MEGOGO. Також трансляція поєдинку буде доступна на платформі Volia TV.

Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірні Італії та Англії зустрічалися у фіналі Євро-2020 з футболу. Матч завершився перемогою "Скуадри Адзурри" в серії пенальті.

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