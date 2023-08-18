Іспанець Кепа Аррісабалага буде основним воротарем "вершкових".

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті сумнівається, що український воротар Андрій Лунін виграє конкуренцію у новачка команди Кепи Аррісабалаги.

Водночас у Луніна буде шанс себе проявити 19 серпня у матчі чемпіонату Іспанії проти "Альмерії", заявив Анчелотті для The Athletic.

"Кепа дуже добре адаптується, але оскільки його адаптація все ще триває, завтра місце у воротах займе Лунін, який дуже добре зіграв з "Атлетіком". Що буде у наступних матчах - побачимо. Ми знали Кепу, він показує свої якості. Я не знаю, чи буду ротувати Луніна та Кепу. Правда в тому, що Кепа вже має дуже високий рівень. Він молодий, але водночас дуже досвідчений. А Луніну не вистачає трохи досвіду, що цілком нормально для молодого гравця. Я не думаю, що у нас буде ротація, коли ми будемо грати кожні три дні", - сказав Анчелотті.

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Нагадаємо, що основний воротар "Реала" Тібо Куртуа вибув на 9 місяців через травму хрестоподібних зв'язок. Мадридський клуб терміново орендував голкіпера "Челсі" Кепу Аррісабалагу, щоб той замінив Куртуа.

Контракт Луніна з "Реалом" розрахований до літа 2024 року. В минулому сезоні 24-річний воротар зіграв за "Реал" 12 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 13 м'ячів, а в чотирьох поєдинках зберіг свої ворота в недоторканності.

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