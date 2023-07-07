Анатолій Трубін зацікавив фіналіста Ліги чемпіонів.

"Інтер" та воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін досягли принципової домовленості щодо 5-річного контракту.

"Нерадзуррі" спробують підписати футболіста, якщо Андре Онана перейде в "Манчестер Юнайтед", інформує журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

6 липня у штаб-квартирі "Інтера" відбулася зустріч з посередником, який працює над трансфером 21-річного українця в міланський гранд.

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ЗМІ раніше зазначали, що "гірники" готові продати Трубіна за 40 мільйонів євро. "Інтер" планує придбати не лише Трубіна, а й воротаря "Баварії" Яна Зоммера.

Додамо, що Анатолій провів 38 матчів у нинішньому сезоні за "Шахтар" у всіх турнірах, зігравши 14 поєдинків "на нуль". Портал Тransfermarkt оцінює вартість голкіпера "гірників" в 22 мільйони євро. У Трубіна 5 матчів в активі за національну збірну України.

"Інтер" у минулому сезоні дійшов до фінала Ліги чемпіонів, де з мінімальним рахунком поступився "Манчестер Сіті". "Нерадзуррі" у Серії А завоювали бронзові нагороди.

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