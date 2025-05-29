За словами футболіста, українська сторона його безпідставно звинувачує.

Колишній капітан збірної команди України з футболу Анатолій Тимощук поскаржився на тиск з української сторони. Відомо, що наразі спортсмен живе та працює в Росії. Про це він сказав пропагандистам видання ТАСС.

"З перших днів будь-якого тиску клуб (російський "Зеніт", в якому працює Тимощук - ред.) надав мені всіляку підтримку. Особливо це цінно, коли відбуваються такі парадоксальні процеси, де мене намагаються звинуватити особисто в тому, що всі команди світу роблять на постійній основі, передаючи екіпірування у всілякі благодійні проєкти. Захищаємо честь та гідність клубу, а також інтереси футболу у всьому світі", - зауважив Тимощук.

Що цьому передувало

Нещодавно УНІАН повідомляв, що легенду українського футболу підозрюють у фінансуванні армії РФ. В Офісі генпрокурора заявили, що Анатолій Тимощук профінансував армію країни-агресора щонайменше на 700 тисяч рублів, коли футбольний клуб "Зеніт", в якому працює зрадник, брав участь у "благодійному" матчі із метою зібрати гроші на підтримку військових підрозділів РФ.

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"Підтримати армію РФ вирішив і колишній український футболіст, футболку якого з автографом продали за 700 тисяч рублів. Гроші від продажу були скеровані на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" ЗС РФ, відомому як "Розвідзагін 106 "Москва", а надалі перейменованому в "Светлояр" ЗС РФ", - додали українські прокурори.

Тому фігурант отримав підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Також повідомлялось, що Міністерство молоді та спорту України позбавило Тимощука національних нагород. Зокрема у нього заберуть такі звання, як "Заслужений майстер спорту України" і "Майстер спорту України".

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