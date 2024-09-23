Надія Навроцька каже, що ексфутболіст перевів у Росію всі гроші з Німеччини.

Ексфутболіст національної збірної України Анатолій Тимощук на користь росіян виставив на аукціон свою футболку - як вважає його колишня дружина, спортсмен боїться російських спецслужб.

Як пише SPORT. UA, 16 вересня колишній футболіст національної збірної України, луцької "Волині" та донецького "Шахтаря" Тимощук передав на аукціон футболку пітерського "Зеніту" зі своїм автографом. Йдеться, що ці торги направлені на допомогу Курській області, а лот був викуплений за 700 тисяч рублів (приблизно 8 тис. доларів). За даними видання, окрім 45-річного Тимощука, футболки на аукціон передали ще 9 представників "Зеніту", серед яких єдиним іноземцем є колумбієць Вілмар Барріос.

ЗМІ відзначає, що колишня дружина Тимощука - Надія Навроцька - висловилася щодо новини про зрадника України, який передав футболку на допомогу росіянам.

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"У Росії система стає все більш неадекватною і там закручують всім гайки – а-ля сталінські часи. Постійно йде тиск і підбурювання. Щоб там працювати, треба показувати, що ти є прибічником "російської адекватності", - вважає жінка.

На її думку, за даними SPORT. UA, якщо Тимощук "буде сидіти тихо", то це ставатиме підозрілим для російських спецслужб.

"До нього будуть виникати питання і Толіку треба підтверджувати свою прихильність "руському міру" або втікати. Але як він втече, якщо перевів у Росію всі гроші з Німеччини вже після початку війни", - додала Навроцька.

Тимощук проти України - що відомо

Нагадаємо, ще до війни Анатолій Тимощук поїхав працювати до Росії. Значна частина його футбольної кар'єри була пов'язана із пітерським "Зенітом". Повномасштабна війна застала його на посаді помічника головного тренера у цьому клубі. Тимощук жодного разу публічно не висловився проти російської агресії, тож УАФ вирішила покарати його за мовчання. Колишнього капітана збірної України позбавили усіх українських футбольних титулів – чемпіона України, володаря Кубка та Суперкубку. Також його виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд. Адміністрація УАФ звернулася до органів державної влади України з проханням про позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань. Фактично його викреслили з історії українського футболу.

Також Тимощук потрапив під санкції Ради національної безпеки й оборони України. Українська держава заблокувала усі його активи на українській території та навіть заборонила йому в’їзд.

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