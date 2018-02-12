Україна відмовилася від трансляції матчів ЧС-2018 в Росії

Дізнавшись позицію Національної суспільної телекомпанії, інші канали почали вести переговори про показ чемпіонату світу з футболу.

Голова Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) Зураб Аласанія заявив, що його організація відмовляється транслювати ЧС-2018 з футболу в Росії.

Про це Аласанія заявив в інтерв'ю офіційній урядовій газеті "Урядовий кур'єр".

"Ми відмовляємося його (чемпіонат) показувати. Це серйозна багатомільйонна справа, права на показ куплені ще до 2013 року. Це складне рішення. Чи НОТУ може показувати чемпионат світу? Ны, не мжеНаціональна телекомпанія України відмовилася транслювати ЧС-2018 в Росії? Ні, не може", - заявив він.

Аласанія зазначив, що інші канали, дізнавшись позицію НОТУ, почали вести переговори про показ чемпіонату світу з футболу.

Як повідомляв УНІАН, Федерація футболу України відмовилася від квоти українських журналістів на ЧС.