"Зоря" оголосила про підписання бразильського воротаря

17:08, 05 лютого 2018
Футбол
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Луїс Феліпе (ліворуч) / Twitter

Про це повідомляє офіційний сайт луганчан.

Угода з голкіпером розрахована на три роки.

Цікаво, що «Зоря» є його першим дорослим клубом, оскільки 20-річний Феліпе виступав лише за молодіжну команду «Інтернасьоналя» (Бразилія).

Ще одним новачком "Зорі" повинен стати колишній нападник молодіжної команди «Манчестер Сіті» Давід Фопала.

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Теги: #Зоря новачки