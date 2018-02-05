"Зоря" оголосила про підписання бразильського воротаря

20-річний голкіпер Луїс Феліпе підписав з луганським клубом контракт на три роки.

Бразильський воротар Луїс Феліпе став гравцем «Зорі». Про це повідомляє офіційний сайт луганчан. Угода з голкіпером розрахована на три роки. Цікаво, що «Зоря» є його першим дорослим клубом, оскільки 20-річний Феліпе виступав лише за молодіжну команду «Інтернасьоналя» (Бразилія). Ще одним новачком "Зорі" повинен стати колишній нападник молодіжної команди «Манчестер Сіті» Давід Фопала.

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