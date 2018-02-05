"Чорноморець" посилився чотирма новими гравцями

Контракти з клубом підписали воротар Андрій Новак і польові гравці Іван Бобко, Юрій Романюк та Артем Чорній.

Одеський «Чорноморець» підписав контракти з чотирма новими гравцями: воротарем Андрієм Новаком, захисником Іваном Бобком, півзахисниками Юрієм Романюком та Артемом Чорнієм.

Про це інформує офіційний сайт клубу.

Останнім клубом Новака був кіпрський «Ерміс», за який він провів 2 матчі. Бобко починав цей сезон у «Чорноморці», зіграв 3 матчі, але у вересні залишив клуб і перебував у статусі вільного агента. Романюк першу половину чемпіонату провів за «Волинь», за яку зіграв 17 матчів у першій лізі. Чорній грав за «Олександрію», за яку провів 4 матчі в цьому сезоні.

Читайте такожТруханів домовився про благодійному матчі "Чорноморця" з "Олімпіакосом"Строки контрактів не повідомляються, але в той же час відзначається, що селекційна робота клубу йде повним ходом. Кілька потенційних новачків тренуються з командою на турецькому зборі, а їхнє майбутнє вирішиться найближчим часом.

Зазначимо, що раніше одеський колектив посилився екс-захисником «Волині» Владиславом Шаповалом.

Після 19-ти зіграних турів «Чорноморець» з 17 очками йде на 10-му місці в турнірній таблиці чемпіонату України.