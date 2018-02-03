"Шахтар" виграв у товариському матчі у празької "Славії" на зборі в ОАЕ

Гра завершилася з рахунком 3:2.

У Дубаї на стадіоні "Аль-Рашида" (ОАЕ) завершився контрольний матч у рамках зимового міжсезонного збору, в якому донецький "Шахтар" обіграв чеську "Славію" з Праги, повідомляє офіційний сайт гірників.

Гра завершилася з рахунком 3:2.

"Шахтар" першим пропустив гол, потім переломив хід зустрічі й потім вів гру протягом більшої частини часу матчу.

На 17-й хвилині Стох ударом зі своєї половини поля перекинув П'ятова, який вийшов з воріт, і відкрив рахунок у матчі - 0:1. А вже на 30-й хвилині Ісмаїлі зрівняв рахунок. В цій комбінації у гірників вийшов вихід з-під пресингу, ривок лівого захисника, обіграш Тайсона з Феррейрою і удар - Коларж парирував, але на добиванні був 31-й номер "гірників". А в кінцівці тайму, на 39-й хвилині, Додо завдав вектор атаки донеччан, Фред виконав забігання в лицьову, отримав м'яч від Бернарда і подав, а Феррейра завис у повітрі і точно пробив головою - 2:1.

Незабаром після перерви, на 52-й хвилині, Шкода головою замкнув подачу ван Бурена і зрівняв рахунок. Але, на 59-й хвилині Марлос в центрі шикарно розвернувся з м'ячем, залишивши за спиною захисників і вивів на удар Феррейру, - Факундо бездоганно пробив повз кіпера кут - 3:2..

У час, що залишився гірники зуміли зберегти контроль над м'ячем і перевагу в рахунку, здобувши перемогу на зимовому зборні в ОАЕ.

Наступні матчі "Шахтар" проведе 6-7 лютого проти китайського "Цзянсу Сунин" та шведського АІКа.