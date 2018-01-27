Лозанна ухвалить рішення у справі про матч "Маріуполь" - "Динамо" 12 лютого - ФФУ

Федерація просила розглянути справу по апеляції київського «Динамо» на рішення КДК та АК ФФУ про зарахування технічної поразки за неявку в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ до відновлення змагань у чемпіонаті України.

Арбітражний суд Швейцарії пішов назустріч Федерації футболу України на прохання прискорити розгляд резонансної справи про матчі чемпіонату Прем'єр-ліги "Маріуполь" - "Динамо", повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ.

Федерація просила розглянути справу по апеляції київського «Динамо» на рішення КДК та АК ФФУ про зарахування технічної поразки за неявку в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ до відновлення змагань у чемпіонаті України. Перший тур весняної частини першості запланований на 17 лютого.

Нагадаємо, що після першого етапу чемпіонату України, який завершиться 3 березня (базова дата 22 туру), команди будуть розбиті на дві шістки. До того часу по грі «Маріуполя» і «Динамо» потрібна повна ясність. На даний момент азовці знаходяться в "прикордонній" зоні – на 7-му місці. А в разі технічної перемоги можуть піднятися на 6-е.

Це причини, за якими затягування питання вкрай небажано з точки зору внутрішнього календаря української першості. Тепер розгляд справи 12 лютого зніме спірні питання в турнірній таблиці УПЛ.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" не приїхало в Маріуполь на матч чемпіонату України з міркувань безпеки. Натомість, КДК ФФУ зарахував киянам технічну поразку - 3:0.