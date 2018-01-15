Прокуратура Києва підтвердила законність висунення кандидатури Суркіса в члени Виконкому УЄФА

У свіжому номері тижневика «Футбол» опубліковані два документи щодо звинувачень голови Маріупольської міської федерації футболу Василя Журавльова на адресу Григорія Суркіса, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на Пресинг.

«Перший документ - запит, другий - відповідь, - пише головний редактор видання Артем Франков. - Відповідь столичної прокуратури на офіційний запит редакції журналу «Футбол» з приводу скандального звинувачення почесного президента ФФУ, віце-президента УЄФА Григорія Суркіса, що він, мовляв, фальсифікував результати голосування регіонів за своє повторне висунення в члени виконкому УЄФА.

Власне, Європейський союз футбольних асоціацій вже звик, що після феєричного Євро-2012 в Україні з'явилися зовсім інші майстри «пофеєрити». Підозрюю, в Ньоні досі дивуються, перечитуючи бредні маріупольського футбольного ватажка Василя Журавльова. Але, впевнений, ще більший подив викликає у європейських функціонерів поведінка керівництва національної федерації, яка не лише не припинила цей «цирк на дроті», але і всіляко потурала найманому клоуну своєю бездіяльністю – у чому бачу і свою провину як члена виконкому. Бачте, у ФФУ не виявилося потрібних документів... Чому не виявилося – це окрема тема для розмови.

Дуже сподіваюся, що після публікації офіційної відповіді з прокуратури цей надутий «компромат» остаточно випустить дух, а досі бездействовавший комітет ФФУ з етики та чесної гри під керівництвом Франческо Бублики згадає, що в нього в назві присутнє слово «етика». А то й зниклі документи пошукає – адже там багато чого випарувалося, в тому числі і щодо договірних матчів...

Взагалі-то, наїзди а-ля Журавльов, тобто такого масштабу, дурниці, громогласности і пакостности повинні каратися досить суворо – так само як і оцінюватися загадкова позиція офіційних осіб ФФУ на чолі з генеральним секретарем Юрієм Записоцким».