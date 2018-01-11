Захисник "Шахтаря" Азеведо продовжить кар'єру у грецькому ПАОКу
13:50, 11 січня 2018Футбол
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Бразилець перейшов у грецький клуб на правах оренди.
Азеведо продовжить кар'єру в ПАОКу / paokfc.gr
Захисник донецького «Шахтаря» Марсіо Азеведо на правах оренди перейшов у грецький ПАОК.
Угода з клубом з Салоніків розрахована до 30 червня 2018 року. Про це повідомляє офіційний сайт грецької команди.
Слід зазначити, що контракт бразильця Азеведо з «Шахтарем» також закінчується влітку 2018 року.
За інформацією ЗМІ, ПАОК візьме на себе 50% зарплати Азеведо, який заробляє 1,5 мільйона євро в рік. Крім того, «Шахтар» за піврічну оренду отримає 400 тисяч євро.
У поточному сезоні 31-річний гравець провів за "Шахтар" 6 матчів у всіх турнірах.
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