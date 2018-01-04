"Барселона" домовилася про супертрансфер Коутіньйо за 150 мільйонів євро

Півзахисник «Ліверпуля» і збірної Бразилії Феліпе Коутіньйо знаходиться в кроці від підписання контракту з «Барселоною».

Про це повідомляє Goal.com.

Повідомляється, що сторони можуть домовитися про трансфер бразильця під час літнього трансферного вікна, але керівництво «Барселони» наполягає на переході плеймейкера взимку. Сума, яку каталонці заплатять за гравця «Ліверпуля», складе 150 мільйонів євро.

Раніше з'явилася інформація про те, що Коутіньйо перейде в «Барселону», якщо «Ліверпулю» вдасться придбати півзахисника «Монако» Тома Лемара.