"Чорноморець" підтвердив відставку Дулуба, який тепер може очолити БАТЕ

За обопільною згодою було розірвано контракт між ФК «Чорноморець» і головним тренером команди Олегом Дулубом.

Цю інформацію офіційно підтвердив сайт одеського клубу.

Разом з білорусом Дулубом залишають клуб і його асистенти.

При цьому, за інформацією видання "Прессбол", Олег Дулуб може очолити білоруський БАТЕ.

Крім того, за інформацією ЗМІ, щоб залишити одеський клуб, тренеру довелося повернути всі гроші, зароблені за чотири місяці.

Білоруський фахівець очолив моряків 4 вересня, а його контракт був розрахований до кінця сезону.

Під керівництвом Дулуба «Чорноморець» провів 12 матчів у чемпіонаті України, в яких здобув 3 перемоги, 7 разів зіграв внічию, що дозволило команді покинути «зону вильоту».