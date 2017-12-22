Празька "Славія", за яку виступають два гравці збірної України, отримала нового тренера

Празька «Славія», за яку виступають українці Руслан Ротань і Едуард Соболь, отримала нового тренера. Ним став 41-річний Індржих Трпішовскі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте такожКапітан збірної України отримав травму на тренуванні празької "Славії"До цього Індржих Трпішовскі тренував іншу чеську команду — «Слован» з міста Ліберець.

Відзначимо, що попередній тренер "Славії" Ярослав Шілгави був звільнений після закінчення першої половини сезону. Команда не змогла подолати груповий етап Ліги Європи.