Празька "Славія", за яку виступають два гравці збірної України, отримала нового тренера
17:13, 22 грудня 2017Футбол
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У Руслана Ротаня та Едуарда Соболя - новий наставник.
Новий наставник "Славії" Індржих Трпішовскі / facebook.com/SKSlaviaPrahaFotbal
Празька «Славія», за яку виступають українці Руслан Ротань і Едуард Соболь, отримала нового тренера. Ним став 41-річний Індржих Трпішовскі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Читайте такожКапітан збірної України отримав травму на тренуванні празької "Славії"До цього Індржих Трпішовскі тренував іншу чеську команду — «Слован» з міста Ліберець.
Відзначимо, що попередній тренер "Славії" Ярослав Шілгави був звільнений після закінчення першої половини сезону. Команда не змогла подолати груповий етап Ліги Європи.
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