Іспанська поліція включила Гвардіолу у список сепаратистів за його підтримку референдуму в Каталонії

Колишній головний тренер "Барселони" Хосеп Гвардіола, який нині очолює "Манчестер Сіті", потрапив у список сепаратистів, який був складений іспанською поліцією з громадян, що сприяли проведенню референдуму про незалежність Каталонії.

Про це повідомляє El Nacional.

11 червня 2017 року Хосеп Гвардіола прочитав маніфест в підтримку права каталонського народу на проведення референдуму про незалежність Каталонії. На думку представників закону, таким чином Гвардіола мобілізував прихильників незалежності регіону. Відомому тренеру інкримінують підтримку заколоту.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність цього автономного співтовариства від Іспанії. За незалежність проголосували 90,18% громадян.