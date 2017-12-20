Оголошено про створення альтернативної Київської міської федерації футболу

Кандидат в президенти Федерації футболу Києва Сергій Харченко повідомив про створення альтернативної федерації у столиці України у своєму посту на персональній сторінці в Facebook.

Творцями нової федерації є 10 районних федерацій футболу Києва, офіційна назва організації - ГС "Київська міська федерація футболу".

"Ми вдячні за мудру позицію нейтралітету, за рівновіддалену підтримку керівництву Києва та Федерації футболу України. Наш лідер, голова президії КМФФ Валентин Щербачов оголосив про дату когресу 16 лютого 2018, НСК Олімпійський. Ця людина має кришталеву репутацію, справжній моральний лідер суспільства! Тому не повинно бути сумнівів у відкритості і чесності процесу", - зазначив Харченко в своєму пості.

Напередодні з критикою на адресу Федерації футболу Києва виступив екс-гравець "Динамо" Владислав Ващук:, який звинуватив ФФК в корупції, розтраті коштів і заявив про те, що звернувся в Шевченківське районне відділення головного управління Нацполіції в Києві з заявою про вчинення правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України. Також колишній гравець "Динамо" звернувся до віце-президента ФФУ Назара Холодницкого з проханням припинити антизаконную діяльність керівництва ФФУ, не допустити порушення законодавства України і дати оцінку тому, що відбувається з корупційними процесами в київському футболі.