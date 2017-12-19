"Шахтар" до Нового року покаже мультфільм про козаків, де матч проходить на "Донбас Арені"

В якості новорічного подарунка уболівальникам «Шахтар» покаже мультфільм «Як козаки на «Донбас Арені» у футбол гратимуть». Про це повідомляється на сторінці клубу в Facebook.

Головні герої анімаційної стрічки – відоме тріо запорізьких козаків Грай, Око і Тур. У 2017 році легендарним персонажам виповнилося 50 років!

Над мультфільмом працювала студія анімації Baraban, якій належать права на образи козаків.

«Виробництво триває вже майже два місяці, в ньому задіяні 13 осіб. Козаки є найбільш улюбленими національними персонажами мультфільмів в Україні, і ми дуже раді, що вони як і раніше мають всенародну любов і залучаються до такого масового виду спорту, як футбол. Настав момент, щоб козаки, нарешті, зіграли з «Шахтарем» на «Донбас Арені», – прокоментував цю подію виконавчий продюсер студії анімації Baraban Євген Татарінов.

Найближчим часом мультфільм буде доступний на офіційних ресурсах клубу.