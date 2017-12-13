Заваров став кандидатом на пост головного тренера "Іртиша" замість звільненого Грозного

56-річний український фахівець Олександр Заваров є кандидатом на пост головного тренера павлодарского "Іртиша", повідомляє KazFootball.kz.

Зоряний час Заварова-футболіста припав на 1986-й рік, коли він у складі київського "Динамо" виграв Кубок кубків, а у складі збірної СРСР виступив на чемпіонаті світу в Мексиці.

Кар'єру тренера Заваров розпочав в 1995 році, у французькому клубі "Сен-Дізьє", де був граючим тренером. Потім були швейцарський "Віль", столичний "Женіс", дублюючий склад "Москви", харківський "Металіст", київський "Арсенал" і збірна України.

Раніше називалися інші претенденти на пост головного тренера "Іртиша" - Сергій Ташуєв, Рінат Білялетдінов, Іліан Ілієв, Арам Восканян, Валерій Карпін і Олег Таран.