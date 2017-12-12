ФФУ почне тестування системи відеоповторів вже в цьому сезоні

Вже в поточному сезоні в українському футболі може запрацювати система відеоповторів - так званий відеоасистент рефері.

Про це офіційному сайту ФФУ повідомив президент федерації футболу Андрій Павелко.

"Ми звернулися до Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) з листом, в якому висловили бажання приєднатися до програми тестування системи Відео асистент рефері (VAR). Як відомо, IFAB дозволила дворічний експеримент з тестування системи Відео асистент рефері. ФІФА в цьому році тестувала систему під час чемпіонату світу серед 20-річних гравців і під час Кубка Конфедерацій", - повідомив Павелко.

За його словами, для того, щоб система "Відео асистент" почала працювати в Україні, національної федерації потрібно виконати ряд вимог IFAB.

"Це не тільки технічні вимоги до якості трансляції матчів – кількість камер, обладнання місць для перегляду і інші нюанси. Це також і певні вимоги до арбітрів, яким необхідно пройти відповідний курс навчання.

IFAB висуває досить серйозні вимоги, але будемо сподіватися, що нам вистачить для підготовки зимового міжсезоння. Почнемо тестувати систему, можливо, на окремих матчах підвищеної складності. Хоча остаточне рішення з цього питання приймемо вже ближче до початку другої частини сезону", – сказав Павелко.

Президент ФФУ додав, що введення системи "Відео асистент" підвищить якість українського футболу.

Систему VAR арбітрам дозволено використовувати тільки в чотирьох випадках - для визначення правильності забитого гола, сумнівах при вилученні гравця з поля (прямій червоній картці, але не другій жовтій), призначення пенальті, а також якщо суддя сумнівається, чи правильно ідентифікував порушника.