Фонсека є кандидатом на посаду тренера "Баварії" - Bild

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека є одним з кандидатів на пост наставника мюнхенської "Баварії".

Як повідомляє німецьке видання Bild, Фонсека був запропонований керівникам німецького клубу Карлу-Хайнцу Румменігге і Хасану Саліхаміджичу. Втім, зазначається, що важливим критерієм для роботи в клубі є знання німецької мови.

Читайте такожТренер "Шахтаря" Фонсека прийшов на прес-конференцію у костюмі кіногероя ЗорроНагадаємо, після відставки Карло Анчелотті на початку сезону наставником мюнхенської команди був призначений 72-річний Юпп Хайнкес, який екстрено відновив тренерську кар'єру. Контракт з фахівцем розрахований до кінця сезону.

Напередодні під керівництвом Фонсеки донецький "Шахтар" вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, здолавши у вирішальній грі "Манчестер Сіті" (2:1).