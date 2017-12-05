Тренер "Манчестер Сіті" Гвардіола: ми приїхали, щоб перемогти "Шахтар"

Наставник «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу заключного 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти «Шахтаря», повідомляє Sport.ua.

Говорячи про найкращого гравця світу Ліонеля Мессі, який за чутками може стати гравцем «Мансіті», його недавній наставник Гвардіола зазначив:

"Лео нещодавно перепідписав контракт з «Барселоною». Після такого люди не йдуть. Мессі почав грати у «Барселоні» і закінчить грати в «Барселоні». Я хотів би мати такого гравця, але зараз я не бачу такої можливості".

На питання про те, чому тренер привіз у Харків дуже сильний склад, не давши відпочити провідним гравцям, той зауважив: "Деякі гравці заліковують травми, а тому не змогли приїхати. Дійсно, я взяв сюди кращих гравців. Це моя команда, і вона на це заслуговує".

Читайте такожМатч "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відвідає головний тренер збірної БразиліїА говорячи про те, що наступний матч у Лізі чемпіонів буде для Гвардіоли 100-м у турнірі, і чи зуміє він повторити свої успіхи в "Барселоні" з «Манчестер Сіті», зазначив: "100 – це дуже хороша цифра. Сподіваюся, що зіграю ще багато матчів у якості тренера в цьому турнірі. Кожна команда унікальна. «Барселона», «Баварія» і «Манчестер Сіті» дуже різні. У кожної команди свій шлях".

Говорячи про те, що "Ман Сіті" в цьому сезоні демонструє вражаючі результати, і чи не боїться тренер, у зв'язку з цим, що після однієї поразки все може змінитися в гіршу сторону, заявив: "Ми приїхали, щоб перемогти. Ми спробуємо завтра перемогти. Але все одно - рано чи пізно ми програємо. Ми будемо розладнані, але відпочинемо і будемо знову вигравати".

"Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб пробитися у фінал, який пройде в Києві. У Манчестері в матчі з «Шахтарем» я побачив те, що очікував побачити. Я 7-8 разів грав з «Шахтарем» в якості тренера. Завтра ми будемо грати для престижу. Будемо намагатися зберегти переможний настрій. У матчі з «Наполі» «Шахтар» провів чудовий перший тайм. У «Шахтаря» відмінно організовані півзахист і оборона. Своєю якісною грою ми хочемо виявити повагу до «Шахтаря», «Наполі», Ліги чемпіонів і вболівальників. Ми готові добре зіграти", - підсумував Хосеп Гвардіола.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Манчестер Сіті" відбудеться 6 грудня в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - 21.45.