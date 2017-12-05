Капітан "Динамо" відвідав поранених бійців АТО у військовому шпиталі

Півзахисник і капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук відвідав бійців АТО у військовому шпиталі, повідомляє сторінка ультрас столичного клубу в Facebook.

Читайте такожУ Києві обстріляли авто футболіста "Динамо" (відео)Капітан "Динамо" разом з представником фанатського руху та волонтерами відвідали Головний військовий клінічний госпіталь, де зустрілися з бійцями, які отримали поранення під час війни на Донбасі.

Бійцям були передані сувенірні м'ячі, журнали з автографами, фрукти та інша необхідна допомога.

Нагадаємо, раніше поранених бійців відвідали інші гравці "Динамо" - Микола Морозюк, Євген Хачеріді, Максим Коваль, Володимир Шепелєв, а також Віктор Циганков.