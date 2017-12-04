Захисник "Шахтаря" Ордець про матч з "МанСіті": Якщо Гвардіола випустить резервістів, буде складніше

Захисник донецького "Шахтаря" Іван Ордець прокоментував майбутній матч Ліги чемпіонів з англійським "Манчестер Сіті" в інтерв'ю журналісту "Футболу" Валерію Пригорницькому, повідомляє Football.ua.

"Я перед кожною грою хвилююся, незалежно від суперника і турніру. Звичайно, зараз хвилювання побільше. Шанси є, граємо вдома. В Харкові у нас прекрасна підтримка в Лізі чемпіонів. Сподіваємося на позитивний результат", - почав гравець.

На зауваження про те, що очевидно "Манчестер Сіті" зіграє в Харкові напіврезервним складом і чи полегшує це життя "Шахтарю", гравець зауважив: "Ні. У них резервні гравці високого рівня. Навіть коли Гвардіола проводить ротацію в чемпіонаті Англії, резервні футболісти нічим не поступаються основі і малюнок гри не змінюється. Хлопці другого складу будуть більш мотивовані. Так що стане ще складніше".

А говорячи про те, що точно не зіграє Де-Брейне і кого б ще хотів захисник "Шахтаря" бачити на лаві запасних у Харкові, Ордець зазначив: "Фернандіньо – мозок в центрі поля, завдяки його грі у відборі і перехопленням "Манчестер Сіті" виграє у всіх середину. І Давіда Сілву. Це гравець з шикарним пасом, баченням поля. Йому за тридцять, але впевнений, Давід Сілва ще довго буде грати на високому рівні "Манчестер Сіті".

Говорячи про переваги "Шахтаря" в нападі - менше двох голів вдома команда не забиває - і про те, чи буде цього достатньо в матчі з "Манчестер Сіті", Ордець, як захисник, зазначив: "Головне зіграти на нуль ззаду, а попереду у нас хлопці, які точно створять моменти. Якщо все буде чисто позаду – добре".

Говорячи про стан партнера по команді Тайсона, Ордець зазначив: "Він поки на паузі, бо потягнув задню поверхню стегна... Але повинен відновитися до гри.

А кооментируя той факт, що "Шахтар" блискуче грав у Неаполі до гола Інсіньє, зауважив: "До пропущеного м'яча ми здорово грали, не сідали назад, створювали моменти. Але раптовий постріл Інсіньє у дальню дев'ятку нас морально надломив, а їх розбудив. Такого результату ми не заслуговували. Як мінімум на один гол ми награли. Якщо б не пропустили м'яч від Інсіньє, інтрига залишалася до кінця гри".

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Манчестер Сіті" відбудеться в Харкові 6 грудня.

У разі нічиєї в цьому матчі "Шахтар" гарантує собі вихід в плей-офф турніру - 1/8 фіналу.