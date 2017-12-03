Матч "Карпати" - "Олімпік" не буде дограно в понеділок

22:23, 03 грудня 2017
Футбол
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Рішення про догравання Прем'єр-ліга ухвалить після вивчення всіх матеріалів.

Матч

Матч між "Карпатами" та "Олімпіком" не буде дограний завтра, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Головна причина - неготовність львівського стадіону "Україна" і несприятливий прогноз погоди.

Остаточне рішення по матчу УПЛ ухвалить пізніше, після отримання всіх необхідних документів, передбачених регламентом турніру.

Нагадаємо, поєдинок був перерваний, другий тайм гри так і не відбувся через сильний снігопад. У перерві служби стадіону зайнялися очищенням поля, але арбітр зустрічі Катерина Монзуль відмовилася виводити команди на другий тайм через велику кількість снігового покриву. Перший тайм завершився з рахунком 1:1.

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Теги: #Карпати - Олімпік снігопад