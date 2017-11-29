Гвардіола: Зінченко залишиться в "Манчестер Сіті" до кінця сезону

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від роботи на тренуваннях українського півзахисника Олександра Зінченка, а також розповів про те, на якій позиції планує його використовувати, повідомляє SportArena з посиланням на Manchester Evening News.

За словами менеджера Городян, він задоволений роботою Зінченка на тренуваннях. Українець ще не виходив на поле в нинішньому сезоні АПЛ, однак в останньому поєдинку проти Хаддерсфілда (2:1) опинився на лаві запасних. До цього він перебував у заявці команди на матч проти "Челсі" (1:0), а в кубковому поєдинку проти Вулверхемптона (0:0, 4:1 по пенальті) і зовсім вийшов з перших хвилин.

«Вирішив включити Зінченка в заявку на матч проти Хаддерсфилда, тому що він дуже добре тренується. Олександр зіграв би в заключному поєдинку ЛЧ проти Шахтаря, оскільки заслуговує на це, однак через правила УЄФА були змушені не вносити його в заявку на турнір», — цитує слова Гвардіоли видання.

«Не знаю, навіщо УЄФА зробив це правило з заявочним списком на Лігу чемпіонів. У минулому сезоні залишилися без Яя Туре, в цьому — без Олександра Зінченка. Враховуючи ту кількість гравців, що є в нашому розпорядженні, нам довелося когось прибрати».

Читайте такожГвардіола похвалив українця Зінченко за його дебютний матч в "Манчестер Сіті" У матчі проти Вулверхемптона Зінченко зіграв на не рідній позиції лівого захисника. Разом з тим, Гвардіола розуміє, що основне амплуа українця — атакуючий півзахисник.

«Зазвичай Зінченко — атакуючий півзахисник, але він також може зіграти на позиції вінгера або крайнього захисника. Проти Вулверхемптона, який очолює турнірну таблицю в Чемпіоншипі, Олександр зіграв зліва в обороні і виглядав дуже добре».

«Зінченко, безперечно, талановитий гравець. Те, як він грає, які рішення приймає — все чудово. Сподіваюся, що Олександр, будучи молодим футболістом, який допоможе нам у майбутньому. Він залишиться з нами на весь сезон, оскільки у мене є відчуття, що будемо його використовувати в подальших поєдинках».

Цього літа ЗМІ повідомляли про зацікавленість в українському півзахиснику з боку Наполі. У листопаді стало відомо, що Жирона, яка знаходиться у власності власників Ман Сіті, також готова підсилитися хавбеком на правах оренди, проте сам Зінченко запевнив, що йому невідомо про цю можливість.

Як повідомляв УНІАН, 20-річний Олександр Зінченко – вихованець Шахтаря. Він перейшов в Ман Сіті з Уфи минулого літа за 2 мільйони євро. Минулий сезон українець провів в оренді в ПСВ, де не був успішний, зігравши лише 12 матчів (4 передачі) в чемпіонаті Голландії.

Сьогодні Манчестер Сіті зіграє проти Саутгемптона в 14-му турі чемпіонату Англії (початок — о 22:00 за київським часом).