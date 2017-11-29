Відео-трансляція, "Десна" - "Динамо": Кубок України, 1/4 фіналу

Сьогодні в Чернігові відбудеться матч 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому місцева "Десна" прийматиме київське "Динамо", повідомляє офіційний сайт турніру.

Зустрічаються команди, які знаходяться в різних дивізіонах українського футболу - Прем'єр-лізі і другий за значимістю Першій лізі.

"Динамо" йде на 2-му місці в турнірній таблиці УПЛ, в той час як "Десна" займає 5-е місце в Першій лізі, відстаючи на 12 очок від лідера - київського "Арсеналу".

На котируваннях букмекерських контор "Динамо" вважається явним фаворитом матчу. Спеціалізований портал Betexplorer зібрав дані 20 провідних букмекерських контор світу, де на перемогу гостей ставки приймаються з коефіцієнтом 1,14 до 1, на нічию - 6,84 до 1 на перемогу "Десни" - 12.11 до 1.

Матч "Десна" - "Динамо" розпочнеться у Чернігові о 19.00.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.