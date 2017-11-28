Нинішнє цькування "Шахтаря" не має відношення до патріотизму - експерт

Організована проти футбольного клубу "Шахтар" кампанія не пов'язана з реальними проблемами сімей ветеранів АТО. Про це заявив політолог, директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник, коментуючи відмову "Шахтаря" брати участь у неузгодженій з ФФУ акції з патріотичними футболками перед матчем з "Олімпіком" у 17 турі УПЛ, повідомляє Gazeta.ua.

"Сьогоднішнє цькування "Шахтаря" не має жодного відношення до патріотизму, реальних питань підтримки дітей ветеранів АТО та інших соціальних чи патріотичних тем. Це виглядає як політтехнологічний прийом, щоб дискредитувати клуб, створити тиск на його керівництво", - зазначив Бортник.

На його думку, ситуація з неявкою підопічних Ігоря Суркіса на матч до Маріуполя влітку цього року давно показала, хто є патріотом, а хто лише імітує патріотизм.

"Особливо це відношення видно на тлі скандалу з приводу неявки київського "Динамо" на поєдинок в Маріуполь", - зазначив Бортник.

На думку експерта, "Шахтар" давно довів свій патріотизм, покинувши рідний Донецьк, і зараз у клубу повинен бути імунітет на такі нападки.

Читайте такожПрезидент УПЛ: акція на матчі "Олімпік" - "Шахтар" була приватною, не під егідою ФФУ або УПЛ"Я думаю, що до кого-кого, а до "Шахтаря" щодо патріотизму ні у кого не повинно бути питань. Клуб залишив все в Донецьку, виїхав в Україну, де представляє країну в Лізі чемпіонів, є флагманом українського футболу. У "Шахтаря" повинен бути імунітет на такі нападки, тому що вони неодноразово доводили свій вищий рівень українського патріотизму. Мені складно сказати, хто за цим стоїть", - додав політолог.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що скандал навколо футболок був створений штучно, щоб відвести увагу від теми неявки київського "Динамо" на гру в Маріуполь.