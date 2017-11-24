Мессі отримав "Золоту бутсу" за сезон 2016/17.

У п'ятницю в Барселоні відбулася урочиста церемонія вручення "Золотої бутси" за сезон 2016/17 аргентинцеві Ліонелю Мессі, повідомляється в офіційному Twitter футбольного клубу "Барселона".

За підсумками минулого сезону гравець провів 34 матчі в іспанській Ла Лізі, де забив 37 голів, набравши, таким чином, 74 залікових очки. Друге місце посів форвард лісабонського "Спортінга" Бас Дост, який забив 34 голи (68 очок). Замкнув трійку кращих нападник дортмундської "Боруссії" П'єр-Емерік Обамейянг (31 гол, 62 очки).

Раніше Ліонель Мессі ставав кращим бомбардиром європейських чемпіонатів в 2010, 2012 і 2013 роках. За цим показником Ліонель зрівнявся з нападником мадридського Реала Кріштіану Роналду, який в минулому сезоні забив 25 голів в іспанській Примері.

«Золота бутса» — футбольна нагорода, що вручається щорічно кращому бомбардирові національних чемпіонатів країн, що входять до УЄФА. Вперше була вручена в 1968 році.