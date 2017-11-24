ФФУ призначила офіційних осіб на матчі 1/4 фіналу Кубку України

Ігри відбудуться 29 листопада.

Комітет арбітрів Федерації футболу України призначив офіційних осіб на матчі 1/4 фіналу розіграшу Кубка України з футболу сезону 2017/2018 років, повідомляє офіційний сайт ФФУ. Список призначень арбітрів, спостерігачів арбітражу, делегатів та офіцерів безпеки ФФУ виглядає таким чином: «Ворскла» (Полтава) – «Маріуполь» (Маріуполь): арбітр – Абдула А.Б. (Харків), асистенти арбітра – Чос М.В. (Київ), Ярмолинський Л.М. (Київ), четвертий арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон), спостерігач арбітражу – Лисенчук С.Г. (Київ), делегат ФФУ – Володін В.М. (Херсонська ОФФ) «Десна» (Чернігів) – «Динамо» (Київ): арбітр – Можаровський Ю.А. (Львів), асистенти арбітра – Висоцький В.О. (Запоріжжя), Матяш В.В. (Донецьк), четвертий арбітр – Грисьо Ю.Я. (Львів), спостерігач арбітражу – Дердо В.Г. (Чорноморськ), делегат ФФУ – Карапетян Е.Т. (Тернопільська ОФФ), офіцер безпеки ФФУ – Свистун А.В. (Чернігівська ОФФ) «Львів» (Львів) – «Дніпро-1» (Дніпро): арбітр – Кривоносов М.О. (Київ), асистенти арбітра – Нижник В.О. (Вінниця), Найко О.О. (Чернівці), четвертий арбітр – Новохатній В.В. (Київ), спостерігач арбітражу – Шандор А.А. (Львів), делегат ФФУ – Задорожняк С.Г. (Чернівецька ОФФ) «Шахтар» (Донецьк) – «Верес» (Рівне): арбітр – Романов В.М. (Дніпро), асистенти арбітра – Скрипка А.М. (Кропивницький), Приступа С.А. (Київ), четвертий арбітр – Труханов К.В (Харків), спостерігач арбітражу – Петров В.Д. (Харків), делегат ФФУ – Тополянський В.Ю. (Харківська ОФФ)

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