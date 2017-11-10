Україна - Словаччина: де дивитися товариський матч

11:24, 10 листопада 2017
Футбол
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Гру покажуть загальнонаціональний і спеціалізований кабельний телеканали.

Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / hotology.ru

Товариський матч збірних України і Словаччини покажуть одразу два українські телеканали.

Загальнонаціональний телеканал "Україна" розпочне трансляцію за 5 хвилин до початку гри - о 19.55. Закінчиться прямий ефір зі Львова відразу по закінченні гри - о 22.00.

Спеціалізований супутниковий телеканал "Футбол 2" розпочне показ з передматчевої студії о 19.15. Відразу після матчу студія продовжить роботу, де фахівці будуть розбирати гру з 21.55 до 22.30.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Словаччина відбудеться сьогодні на "Львів-Арені". Початок гри о 20.00.

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