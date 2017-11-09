Мессі пообіцяв здійснити паломництво, якщо виграє ЧС-2018

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі готовий на все заради перемоги на чемпіонаті світу в Росії.

Зоряний форвард під час інтерв'ю пообіцяв, що в разі перемоги на ЧС-2018 здійснить паломництво в Аргентині.

"Мене ніколи не покидала віра в те, що потрапимо на чемпіонат світу. Але я думав, ми забезпечимо собі місце у фінальній частині ще до останнього матчу з Еквадором.

Читайте такожМессі прилетів до Москви і замерзЯкщо станемо чемпіонами світу, обіцяю, що пройду (паломницьким шляхом) до церкви Святого Миколая. Ми всі хочемо виграти світову першість", – заявив нападник, якого цитує AS з посиланням на TyC Sports.

Зазначимо, що церква Святого Миколая знаходиться в декількох десятках кілометрів від міста Росаріо, в якому народився Мессі. Ця місцевість відома явленнями Діви Марії.

Нагадаємо, форвард "Реала" Кріштіану Роналду днями посперечався з партнерами по клубу, що стане кращим бомбардиром чемпіонату Іспанії в цьому сезоні і обжене Ліонеля Мессі.