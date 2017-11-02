Наставник "Зорі" Вернидуб: у матчі з "Гертою" головне - зіграти "на нуль" в обороні
За словами тренера, у попередніх матчах "Атлетик" і "Герта", можливо, недооцінили "Зорю".
Головний тренер «Зорі» Юрій Вернидуб зазначив, що у «Герти» у грі 4-го туру групового етапу Ліги Європи є певна перевага над його командою:
«Я думаю, нас чекає важкий матч, хоч ми і виграли першу гру. Я думаю, «Герта» горить бажанням взяти реванш. Тим не менш, ми теж готові до гри, і покажемо свої найкращі якості. Головне – не спіймати облизня, адже ми приїхали дати бій.
Також, за словами Вернидуба, в попередніх матчах Ліги Європи, можливо, була недооцінка "Зорі" з боку «Герти» і «Атлетика».
"Але тепер нас почали поважати. Найголовніше – зіграти на нуль в обороні, адже граємо на виїзді, і у «Герти» є певна перевага", - сказав наставник, якого цитує Xsport.
Він також зазначив, що не думає про те, щоб покинути команду.
"На даний момент моє серце належить «Зорі», я та людина яка буде доводити справу до кінця, а якщо з'явиться хороша пропозиція, то, звичайно ж, я обміркую її. Поки навіть думок немає таких, поки що думаю тільки про те, щоб виграти із «Зорею» якісь медалі. Бажання точно є, постараємося докласти всіх зусиль".
Матч "Герта" - "Зоря" в рамках 4-го туру Ліги Європи відбудеться сьогодні в Берліні. Початок - о 22.05.