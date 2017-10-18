"Челсі" і "Рома" забили на двох 6 голів у найвидовищному матчі дня Ліги чемпіонів (результати всіх ігор)
В Європі відбулася друга половина матчів 3-го туру групового етапу ЛЧ.
У Європі відбулися вісім ігор 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в центральній з яких англійський "Челсі" (Лондон) і італійська "Рома" (Рим) забили 6 голів в нічийному матчі-трилері, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 3:3.
Рахунок відкрив Давид Луїс, а потім Еден Азар збільшив перевагу лондонців - 2:0. Але ще до перерви Коларов скоротив перевагу "Челсі" до мінімуму. А в другому таймі дубль Джеко вивів римлян вперед. Втім, другий гол Азара приніс "Челсі" підсумкову нічию - 3:3.
Ліга чемпіонів. 3-й тур.
18 жовтня.
"Карабах" - "Атлетико" - 0:0
"Бенфіка" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1
ЦСКА - "Базель" - 0:2
"Баварія" - "Селтік" - 3:0
"Андерлехт" - ПСЖ - 0:4
"Челсі" - "Рома" - 3:3
"Барселона" - "Олімпіакос" - 3:1
"Ювентус" - "Спортинг" - 2:1
Матчі 4-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 31 жовтня і 1 листопада.