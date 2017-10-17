Воротар "Шахтаря" П`ятов напередодні матчу з "Феєноордом": В нашій групі у всіх потужна атака

Голкіпер «Шахтаря» Андрій П'ятов дав коментар «Футбол NEWS» напередодні матчу проти «Фейєноорда» в Лізі чемпіонів.

- Це Ліга чемпіонів: тут кожна гра – як остання. Тим більше, враховуючи наше турнірне становище. І нам, і їм потрібна перемога, щоб продовжувати ставити якісь високі цілі і досягати їх, - зазначив воротар.

"У нас така група, що потужна атака у всіх. Ми готуємося, вивчаємо і розбираємо суперника. Якщо ми зробимо те, про що попросив нас Паулу Фонсека, організовано зіграємо в обороні, то свій шанс знайдемо", - додав П'ятов.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Фейєноорд" - "Шахтар"відбудеться сьогодні, 17 жовтня в Роттердамі.

Початок гри - 21.45.