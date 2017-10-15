Шевченко в якості капітана зіграв за збірну Європи проти збірної світу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв участь у товариському матчі зірок футболу в китайському Сіані, повідомляє портал sohu.com.

Читайте такожГоловний тренер збірної України Шевченка надасть звіт про свою роботу за десять днівЗустріч між збірною Європи і збірною світу закінчилася внічию – 0:0. Шевченко був капітаном європейської команди і був замінений за 30 хвилин до кінця через травму.

Крім Шевченка, у зустрічі брали участь такі відомі гравці, як Ернан Креспо, Рівалдо, Діда, Іван Кордоба, Сержіньо, Крістіан Пануччі. Головними тренерами команд виступили Паоло Мальдіні (збірна Європи) і Роналдо (збірна світу).

Нагадаємо, що Андрій Шевченко поки що збереже посаду головного тренера збірної України, незважаючи на те, що команда не змогла вийти з групи у кваліфікації на ЧС-2018.