Шевченко в якості капітана зіграв за збірну Європи проти збірної світу
Матч зірок, який відбувся в Китаї, завершився з рахунком 0:0.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв участь у товариському матчі зірок футболу в китайському Сіані, повідомляє портал sohu.com.
Читайте такожГоловний тренер збірної України Шевченка надасть звіт про свою роботу за десять днівЗустріч між збірною Європи і збірною світу закінчилася внічию – 0:0. Шевченко був капітаном європейської команди і був замінений за 30 хвилин до кінця через травму.
Крім Шевченка, у зустрічі брали участь такі відомі гравці, як Ернан Креспо, Рівалдо, Діда, Іван Кордоба, Сержіньо, Крістіан Пануччі. Головними тренерами команд виступили Паоло Мальдіні (збірна Європи) і Роналдо (збірна світу).
Нагадаємо, що Андрій Шевченко поки що збереже посаду головного тренера збірної України, незважаючи на те, що команда не змогла вийти з групи у кваліфікації на ЧС-2018.