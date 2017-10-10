Хорватські фанати побилися з поліцією на НСК "Олімпійський"

Під час матчу останнього туру групового етапу ЧС-2018 Україна - Хорватія в Києві уболівальники гостьової команди побилися з українською поліцією, повідомляє Sportske Novosti.

Якщо в першому таймі і на початку другого хорвати вели себе коректно, то в середині другого тайму, після двох забитих голів гостей, їх вболівальники почали палити фаєри і кидати їх на бігові доріжки стадіону і футбольне поле.

Поліцейські зайшли в сектор і спробували втихомирити вболівальників. На трибуни почалсь метушня, але до масової бійки так і не дійшло.

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла Хорватії у вирішальному матчі групового етапу відбіркового турніру ЧС-2018 з рахунком 0:2, не потрапила в плей-офф відбору і не поїде на фінальний турнір світової першості, що відбудеться влітку майбутнього року в Росії.