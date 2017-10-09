Марлос переплутав головного тренера збірної з видатним українським поетом Тарасом Шевченком (відео)

Новоспечений футболіст збірної України Марлос ще не до кінця знає історію своєї Батьківщини.

В програмі "Профутбол" ведучий пообіцяв навчити гравця донецького "Шахтаря" одному з віршів видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Але це повинно відбутися лише у тому випадку, якщо Марлос заб'є гол у ворота збірної Хорватії.

Відповідь півзахисника була дещо незвичайною: "Щиро Дякую. Так, він дуже хороший футболіст і також дуже хороша людина".

Читайте такожМарлос прибув в розташування збірної УкраїниОкрім цього, футболіст прокоментував свою позицію на поле, а також, поділився враженнями від приїзду Даріо Срни до табору збірної Хорватії.

"Я можу грати на всіх позиціях, ліворуч, праворуч або в центрі. Зараз всі в гарному настрої. Моя дружина також, сім'я. Всі ми дуже любимо Україну. Капітан Шахтаря Срна? Він, звичайно, хорват та знає всіх українців, як вони грають. Він шпигун Хорватії? Думаю так", - резюмував Марлос.

Як повідомляв УНІАН, футболіст "Шахтаря" Марлос офіційно став українцем у кінці вересня. Вже наступного дня гравець отримав виклик від Андрія Шевченка до табору команди на ігри з Косовом та Хорватією.