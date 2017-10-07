Збірну України в Києві на матчі відбору ЧС-2018 з Хорватією підтримає більше 6 500 фанів "Вірні збірній"



9 жовтня Національна збірна команда України з футболу зіграє найважливіший матч групового кваліфікаційного раунду Чемпіонату світу-2018, де на НСК "Олімпійський" очікується аншлаг.

В день матчу на полі зустрінуться не тільки національні збірні двох країн, але і їх фанати. Фан-рух "Вірні збірній" проведе товариську гру-відповідь з хорватськими фанами в 14:00 на стадіоні ім. Баннікова. Нагадаємо, що в березні в Загребі перед матчем Хорватія — Україна відбувся матч вболівальників. Гра закінчилася з рахунком 8:6 на користь хорватських фанатів. "Але важливіше результату були емоції, спілкування і взаємоповага між хорватами й українцями", — кажуть вболівальники обох команд.

О 19:00 від пам'ятника Тарасу Шевченку через вул. Еспланадну до "Олімпійського" відправиться фан-марш. Очікується, що у ньому візьме участь 2000 українських фанів.

Перед матчем Україна — Хорватія, який розпочнеться о 21:45, Федерація футболу України та фан-рух уболівальників національної збірної «Вірні збірній» запросили виступити маленьких зірок — талановитих дітей-співаків і починаючих вокалістів, які вже стали фіналістами найбільш відомих телевізійних вокальних шоу країни . Атмосфера, яку талановиті діти створили перед матчем Україна — Туреччина на полі харківського «Металіста», разом з підтримкою тисяч уболівальників надихнула команду на переможний результат.

Гра 9 жовтня може стати вирішальною для української команди у відбірковому циклі на Чемпіонат світу 2018. Від заряду вболівальників, який вони передають футболістам на полі, залежить значна частина результату на табло. "Вірні збірній" закликають усіх уболівальників національної збірної зробити все можливе, щоб цей результат став святковим для України та її фанів.